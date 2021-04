Beautiful anticipazioni | Quinn e Thomas alleati pericolosissimi

(Di martedì 20 aprile 2021) Tornano le nostredi, cosa succederà nella puntata di domani 21 aprile 2021? Trae Brooke è iniziata l’ennesima battaglia, una guerra infinita della quale le due donne sono protagoniste ormai da anni senza esclusione di colpi. Ma dopo un periodo di pace apparente, si torna per l’ennesima volta in campo. Brooke vuole la Fuller fuori dalla vita di Eric ma l’uomo non ha nessun motivo per divorziare davanno d’amore e d’accordo. La richiesta di Brooke è totalmente immotivata ma a quanto parenon ha nessuna intenzione di stare a guardare e di subire. E presto forse avrà anche modo di trovare un nuovo alleato con il quale combattere il nemico comune. Nel frattempo in ospedale Katie aspetta insieme a Sally i risultati dei test che ha fatto per capire se abbia una ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane cosa nasconde Bill Spencer? - #Beautiful #anticipazioni #americane - zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane cosa nasconde Bill Spencer? - #Beautiful #anticipazioni #americane… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni puntata 17 aprile: Quinn avvelena Brooke? - infoitcultura : Beautiful, le anticipazioni del 16 aprile: Liam lascia Hope e ritorna da Steffy? - infoitcultura : Beautiful, le anticipazioni del 17 aprile: Quinn dichiara guerra a Brooke -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

: Sally in ospedale incontra Katie Sally si è recata in ospedale . Dopo un colloquio e una visita accurata, la dottoressa che ha preso in carico il suo caso, le ha prescritto ...... Sally Spectra sta davvero per morire? Pubblicato il 19 Aprile 2021 da Silvia Di Gregorio Menù 1 Sally Spectra muore in? 2Sally e Wyatt 3Sally muore? 4 "...Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno 20 Aprile 2021. Nonostante sia tornato insieme a Flo, Wyatt è ...Pronti per scoprire quindi cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Ecco le anticipazioni per voi. Thomas ha capito che ha bisogno di nuove alleanze, di persone che siano disposte a tutto p ...