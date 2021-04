Zona gialla rafforzata: cos’è, cosa si può fare e regole per spostamenti tra Comuni e Regioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Ultima settimana per l’Italia suddivisa in due zone “colorate” perché da lunedì 26 aprile al rosso e all’arancione si aggiungerà (di nuovo) il giallo. Un giallo “rafforzato” che presuppone un allentamento delle misure, ma solo in quelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove i contagi sono in calo e tutti i parametri sotto la soglia di rischio. Un’apertura che sa di normalità, che consentirà a molte attività chiuse da mesi di ripartire, seppur nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Ma vediamo cosa si può fare e qual è la road map messa a punto dal Governo per pianificare le prossime aperture, tutto purché venga fatto in modo graduale, con l’obiettivo di non vanificare gli sforzi fatti finora. Leggi anche: Riaperture a Roma e nel Lazio, ecco quando riaprono ristoranti, palestre, piscine e cinema. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) Ultima settimana per l’Italia suddivisa in due zone “colorate” perché da lunedì 26 aprile al rosso e all’arancione si aggiungerà (di nuovo) il giallo. Un giallo “rafforzato” che presuppone un allentamento delle misure, ma solo in quelle/Province Autonome dove si può, dove i contagi sono in calo e tutti i parametri sotto la soglia di rischio. Un’apertura che sa di normalità, che consentirà a molte attività chiuse da mesi di ripartire, seppur nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Ma vediamosi puòe qual è la road map messa a punto dal Governo per pianificare le prossime aperture, tutto purché venga fatto in modo graduale, con l’obiettivo di non vanificare gli sforzi fatti finora. Leggi anche: Riaperture a Roma e nel Lazio, ecco quando riaprono ristoranti, palestre, piscine e cinema. Le ...

