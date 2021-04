Vera Gedroits: il doodle di oggi è per la prima donna chirurgo (Di lunedì 19 aprile 2021) Il doodle di oggi Google lo dedica a Vera Gedroits, la prima donna chirurgo al mondo. Non solo medico chirurgo, è stata anche poetessa e autrice di testi Nel giorno del suo 151mo compleanno, Google dedica il doodle di oggi a Vera Gedroits. La storia l’annoVera come primo chirurgo donna in Russia e al mondo. Medico e professoressa universitaria, la Gedroits è stata anche poetessa e autrice di testi. Una figura polivalente e di spessore che ha ispirato diverse generazioni. Vera Ignatievna Gedroits era nata il 19 aprile 1870 in una famiglia di discendenza reale lituana a Kiev, ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) IldiGoogle lo dedica a, laal mondo. Non solo medico, è stata anche poetessa e autrice di testi Nel giorno del suo 151mo compleanno, Google dedica ildi. La storia l’annocome primoin Russia e al mondo. Medico e professoressa universitaria, laè stata anche poetessa e autrice di testi. Una figura polivalente e di spessore che ha ispirato diverse generazioni.Ignatievnaera nata il 19 aprile 1870 in una famiglia di discendenza reale lituana a Kiev, ...

