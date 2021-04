Superlega, il titolo Juventus vola in Borsa dopo l’annuncio (Di lunedì 19 aprile 2021) La sconfitta contro l’Atalanta che può condizionare la corsa Champions della Juventus sembra già un lontano ricordo. dopo l’annuncio della fondazione della Superlega, gli investitori sembrano essere pronti a scommettere sul successo della nuova competizione. Lo dimostra il fatto che il titolo Juventus è balzato a Piazza Affari a inizio seduta di contrattazioni dopo l’annuncio di stanotte: le azioni hanno aperto con un rialzo superiore all’8,5%. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) La sconfitta contro l’Atalanta che può condizionare la corsa Champions dellasembra già un lontano ricordo.della fondazione della, gli investitori sembrano essere pronti a scommettere sul successo della nuova competizione. Lo dimostra il fatto che ilè balzato a Piazza Affari a inizio seduta di contrattazionidi stanotte: le azioni hanno aperto con un rialzo superiore all’8,5%. SportFace.

