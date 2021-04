Salvini: Calcio, il denaro non è tutto, non azzeriamo storia, merito, passione (Di lunedì 19 aprile 2021) – “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati. Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione. Il Calcio e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) – “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da, impegno e risultati. Ma, da sportivo e da italiano, dico che ilnon è, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli,, cuore e. Ile lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo

