SailGP 2021 Bermuda: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 19 aprile 2021) Archiviato un inverno estremamente intenso nel segno della Coppa America, il mondo della vela (non olimpica) si appresta a ripartire nel prossimo fine settimana con la prima tappa di un lungo tour mondiale che promette grande spettacolo. Stiamo parlando del SailGP, giunto alla seconda edizione, una competizione già particolarmente importante alla luce di un ricco montepremi, di un'organizzazione di lusso e di un campo partenti stellare. Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36ma America's Cup. Presenti tra gli altri Peter Burling (Team Nuova Zelanda), James Spithill (Team USA), Ben Ainslie (Team Gran Bretagna) e Nathan Outteridge (Team Giappone). Ricordiamo che, tra gli ideatori della manifestazione, c'è anche la leggenda della vela mondiale sir Russel Coutts.

