METEO Italia. Settimana ancora instabile e fredda, la primavera non decolla (Di lunedì 19 aprile 2021) METEO SINO AL 25 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo sull’Italia si mantiene capriccioso e dal sapore quasi invernale, per via di un vortice ciclonico a carattere freddo. Quest’area depressionaria contribuisce a ravvivare condizioni METEO di marcata instabilità su parte del Centro-Sud, con temperature decisamente inferiori alla norma stagionale. Cade la neve in Appennino al di sopra dei 1200 metri. Questa situazione anomala deriva dall’anticiclone allungato verso nord, con massimi di pressione tra la Scandinavia e l’Artico Russo. In tal modo sbuffi d’aria fredda alimentano la circolazione depressionaria presente sull’Europa Meridionale e sul Mediterraneo. Siamo in una di quelle situazioni che nel cuore dell’inverno avrebbe determinato clima rigido e nevoso. Tendenza METEO per metà ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 19 aprile 2021)SINO AL 25 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo sull’si mantiene capriccioso e dal sapore quasi invernale, per via di un vortice ciclonico a carattere freddo. Quest’area depressionaria contribuisce a ravvivare condizionidi marcata instabilità su parte del Centro-Sud, con temperature decisamente inferiori alla norma stagionale. Cade la neve in Appennino al di sopra dei 1200 metri. Questa situazione anomala deriva dall’anticiclone allungato verso nord, con massimi di pressione tra la Scandinavia e l’Artico Russo. In tal modo sbuffi d’ariaalimentano la circolazione depressionaria presente sull’Europa Meridionale e sul Mediterraneo. Siamo in una di quelle situazioni che nel cuore dell’inverno avrebbe determinato clima rigido e nevoso. Tendenzaper metà ...

