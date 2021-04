M5s | D' Uva | spero Conte presto leader a tutti gli effetti

(Di lunedì 19 aprile 2021) "Giuseppeha fatto tanto bene al Paese eche ora possa fare subito del bene anche al Movimento,chepotremo averlo come capo politico agli. Mi auguro che possa ...

Lo ha detto il deputato questoreFrancesco D'durante il suo live streaming su Twitch. .Così il deputato questoreFrancesco D'al Tg1."Giuseppe Conte ha fatto tanto bene al Paese e spero che ora possa fare subito del bene anche al Movimento, spero che presto potremo averlo come capo politico a tutti gli effetti. (ANSA) ...(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2021 Riaperture graduali e sicure e subito 40 miliardi per famiglie di autonomi e p.iva. Poi subito veloci sul Recovery plan per favorire ingresso donne nel mondo del ...