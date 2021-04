Lavori in via Gobetti, posato il nuovo manto stradale (Di lunedì 19 aprile 2021) Avanzano i Lavori di riqualificazione di via Gobetti, collegamento molto trafficato tra via Calamandrei a via Ancona.Dopo le operazioni preliminari di scarificazione del vecchio asfalto, alcuni giorni fa, questa mattina è partita la posa del nuovo manto, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci.«Questa zona della città è interessata da diversi interventi – il commento del primo cittadino –, oltre questi Lavori abbiamo a pochi metri il cantiere per le nuove rotatorie in viale Magna Grecia. È la conferma dell’attenzione che poniamo nei confronti della riqualificazione del tessuto viario della nostra città, sulla quale abbiamo previsto di investire altri 9 milioni di euro nel bilancio appena approvato». first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 19 aprile 2021) Avanzano idi riqualificazione di via, collegamento molto trafficato tra via Calamandrei a via Ancona.Dopo le operazioni preliminari di scarificazione del vecchio asfalto, alcuni giorni fa, questa mattina è partita la posa del, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci.«Questa zona della città è interessata da diversi interventi – il commento del primo cittadino –, oltre questiabbiamo a pochi metri il cantiere per le nuove rotatorie in viale Magna Grecia. È la conferma dell’attenzione che poniamo nei confronti della riqualificazione del tessuto viario della nostra città, sulla quale abbiamo previsto di investire altri 9 milioni di euro nel bilancio appena approvato». first appeared on Tarantini Time.

Advertising

virginiaraggi : Per tornare a casa ogni giorno percorro via Trionfale. Da molto tempo questa strada necessitava di una riqualificaz… - Roma : ??? Area Sacra di #LargoArgentina, al via i lavori per l'apertura al pubblico. Entro metà maggio inizieranno gli int… - RadioGoldAl : Asfaltature Alessandria, assessore Barosini: 'Da mercoledì via ai lavori in due strade a Mandrogne' - elenaricci1491 : Lavori in via Gobetti, posato il nuovo manto stradale #Taranto - TarantiniTime : Lavori in via Gobetti, posato il nuovo manto stradale #Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori via Dall'Albergo dei Poveri a via Prè: ecco le proposte per la seconda parte del piano Caruggi a Genova ... che diventerà il nuovo giardino cittadino, alla ristrutturazione di edifici fatiscenti di via Prè ... assessore ai Lavori Pubblici - porteranno investimenti per circa 90 milioni di euro nel centro ...

Rapallo: iniziati i lavori manutenzione nelle abitazioni comunali di via Betti Hanno preso il via a Rapallo gli interventi di manutenzione straordinaria degli appartamenti di proprietà comunale siti in via Betti. Le opere rientrano nella tranche di lavori di riqualificazione pari a 240mila euro che a ndranno a interessare anche le abitazioni di edilizia residenziale pubblica in via delle Balze e ...

19-04-2021 i lavori della settimana sulle strade di Firenze Il sito di Firenze Fondi Feasr, superati gli obiettivi di spesa fissati dall’UE "L'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania ha superato di quasi sette milioni di euro gli obiettivi di spesa fissati dall'Unione europea per il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ...

Camogli: via Ruffini, domani chiusa dalle 14 alle 16 Domani a Camogli, causa lavori al cimitero cittadino con l’ausilio di un elicottero, dalle 14 alle 16 (comunque fino a fine trasporto) è modificata la circolazione veicolare nel tratto di via Ruffini ...

... che diventerà il nuovo giardino cittadino, alla ristrutturazione di edifici fatiscenti diPrè ... assessore aiPubblici - porteranno investimenti per circa 90 milioni di euro nel centro ...Hanno preso ila Rapallo gli interventi di manutenzione straordinaria degli appartamenti di proprietà comunale siti inBetti. Le opere rientrano nella tranche didi riqualificazione pari a 240mila euro che a ndranno a interessare anche le abitazioni di edilizia residenziale pubblica indelle Balze e ..."L'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania ha superato di quasi sette milioni di euro gli obiettivi di spesa fissati dall'Unione europea per il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ...Domani a Camogli, causa lavori al cimitero cittadino con l’ausilio di un elicottero, dalle 14 alle 16 (comunque fino a fine trasporto) è modificata la circolazione veicolare nel tratto di via Ruffini ...