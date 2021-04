L’abusivo della Napoli nera

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 aprile 2021) Esattamente vent’anni fa, maggio 2001, usciva da Marsiliodi Antonio Franchini, che per me è uno dei più bei libri italiani del ventennio, forse il più bello, e vorrei spiegare perché mi piace tanto e guadagnargli qualche lettore, dato anche che l’anno scorso è stato ristampato da Feltrinelli e lo si può trovare in libreria.è una storia vera nella quale si intrecciano tre fili narrativi. Il primo, e principale, appartiene alla storia pubblica: l’omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel settembre del 1985. È luidel titolo: abusivo, spiega Franchini all’inizio del libro, è il nome che asi dà a chi svolge un’attività senza licenza, di solito nell’ambito dei trasporti; e Siani, che quando morì aveva compiuto 26 anni da pochi giorni, non aveva ancora la licenza, la tessera da ...