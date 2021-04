Grillo, Crimi: “Vicini al suo dramma, no ai sensazionalismi”. Boschi: “Video maschilista, fa un torto alle donne vittime di violenza” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Video registrato da Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, indagato per stupro di gruppo insieme a tre amici, ha provocato le reazioni anche del mondo politico. Per i 5 stelle è intervenuto il capo politico reggente Vito Crimi: “Sono e siamo umanamente Vicini a Grillo, un uomo e un padre che sta vivendo un dramma che non è augurabile a nessuno. Abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, che accerterà la verità“. Ma ha aggiunto: “Quando si ha a che fare con la vita delle persone, con vicende di una tale delicatezza, è più che mai opportuno che i fatti vengano trattati dai media evitando conclusioni affrettate e la ricerca di sensazionalismi”. Il garante del Movimento è stato, invece, duramente attaccato dalla capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilregistrato da Beppein difesa del figlio Ciro, indagato per stupro di gruppo insieme a tre amici, ha provocato le reazioni anche del mondo politico. Per i 5 stelle è intervenuto il capo politico reggente Vito: “Sono e siamo umanamente, un uomo e un padre che sta vivendo unche non è augurabile a nessuno. Abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, che accerterà la verità“. Ma ha aggiunto: “Quando si ha a che fare con la vita delle persone, con vicende di una tale delicatezza, è più che mai opportuno che i fatti vengano trattati dai media evitando conclusioni affrettate e la ricerca di”. Il garante del Movimento è stato, invece, duramente attaccato dalla capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena ...

messveneto : L’affondo di Grillo alla Toghe imbarazza i 5 Stelle: “Gli siamo vicini ma la vicenda si risolva in tribunale”: Crim… - WalterDC1 : @beppe_grillo Fai continuare a foraggiare l'editoria dai tuoi pupilli Di Maio e Crimi. Non avevi vaticinato che i g… - procopiotapioco : @beppe_grillo che video penoso ma istruttivo?? adesso non bisogna essere forcaioli con i ragazzi in mutande e col pi… - MalangoneMario : @AntoTavolieri @davide79d IL GOVERNO DRAGHI E' IN RITARDO IN TUTTO,MA TV E GIORNALI IGNORANO,PERCHE' ASSERVITI AL P… - mameli54 : @gabelmanu Dovrebbe semplicemente tirarsi fuori, che si arrangino Grillo, Di Maio e Crimi, che hanno creato questo casino... -