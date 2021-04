Enula commenta i suoi insuccessi televisivi avuti prima di Amici (Di martedì 20 aprile 2021) Enula quest’anno ha conquistato fama e successo partecipando alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma il talent show non è stata la sua prima partecipazione televisiva. Quando aveva 13 anni, infatti, ha preso parte del cast fisso di Io Canto di Gerry Scotti e mesi fa ha provato a partecipare a Sanremo Giovani proponendo un brano ad AmaSanremo, ma purtroppo per lei entrambe le esperienze si sono rivelate essere flop. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Enula ha così commentato le esperienze televisive ad Io Canto ed AmaSanremo: “Io Canto? Avevo fatto i provini, ero stata presa, sono andata in trasmissione, mi sono seduta con i bambini, ma non ho cantato. Non riuscivo a cantare in pubblico, mi emozionavo tantissimo, sbagliavo le canzoni, sbagliavo il testo. Non ero pronta. Con il ... Leggi su biccy (Di martedì 20 aprile 2021)quest’anno ha conquistato fama e successo partecipando alla ventesima edizione didi Maria De Filippi, ma il talent show non è stata la suapartecipazione televisiva. Quando aveva 13 anni, infatti, ha preso parte del cast fisso di Io Canto di Gerry Scotti e mesi fa ha provato a partecipare a Sanremo Giovani proponendo un brano ad AmaSanremo, ma purtroppo per lei entrambe le esperienze si sono rivelate essere flop. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni,ha cosìto le esperienze televisive ad Io Canto ed AmaSanremo: “Io Canto? Avevo fatto i provini, ero stata presa, sono andata in trasmissione, mi sono seduta con i bambini, ma non ho cantato. Non riuscivo a cantare in pubblico, mi emozionavo tantissimo, sbagliavo le canzoni, sbagliavo il testo. Non ero pronta. Con il ...

