Covid: Sicilia, flash mob ristoratori sul terrazzo del commissario Montalbano (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Un flash mob che culminerà in un luogo simbolo: il gterrazzo del commissario Montalbano, a Punta secca, nel ragusano. E’ l’iniziaitiva di un gruppo di ristoratori Siciliani che tornano in piazza. Questa volta, saranno i luoghi di Montalbano a ospitare la protesta, organizzata da Co.Ri.Sicilia, il movimento che si è costituito per rappresentare le istanze degli operatori del settore. Venerdì prossimo, 23 aprile, a partire dalle 10, è in programma un flash mob a Punta Secca, a piazza Faro e in piazza Torre, accanto alla villetta che, nella fiction televisiva, è la casa del celebre commissario. Sono stati invitati anche i sindaci dei comuni iblei e la deputazione nazionale e regionale. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Unmob che culminerà in un luogo simbolo: il gdel, a Punta secca, nel ragusano. E’ l’iniziaitiva di un gruppo dini che tornano in piazza. Questa volta, saranno i luoghi dia ospitare la protesta, organizzata da Co.Ri., il movimento che si è costituito per rappresentare le istanze degli operatori del settore. Venerdì prossimo, 23 aprile, a partire dalle 10, è in programma unmob a Punta Secca, a piazza Faro e in piazza Torre, accanto alla villetta che, nella fiction televisiva, è la casa del celebre. Sono stati invitati anche i sindaci dei comuni iblei e la deputazione nazionale e regionale. ...

