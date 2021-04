Come TikTok è diventato il social più in voga nelle carceri (Di lunedì 19 aprile 2021) (foto: Unsplash)Negli ultimi tempi Tik Tok è diventato un social media molto popolare per una vasta gamma di persone, dagli adolescenti ai professionisti: pochi però sanno che il suo utilizzo è esploso anche fra i detenuti. Parliamo di uomini e donne che, pur stando attualmente scontando un periodo di detenzione, sono riusciti a ottenere telefoni cellulari di contrabbando con cui non solo comunicano con i propri cari, ma condividono anche la loro vita quotidiana sul social network di proprietà della cinese ByteDance. Basta esplorare gli hashtag #prisonTikTok e #prisonlife su TikTok, per vedere apparire centinaia di video dove i reclusi descrivono la loro vita in cella, mostrano tour virtuali dei penitenziari, rendono pubblica la loro giornata e condividono le spesso difficili condizioni in cui versano ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (foto: Unsplash)Negli ultimi tempi Tik Tok èunmedia molto popolare per una vasta gamma di persone, dagli adolescenti ai professionisti: pochi però sanno che il suo utilizzo è esploso anche fra i detenuti. Parliamo di uomini e donne che, pur stando attualmente scontando un periodo di detenzione, sono riusciti a ottenere telefoni cellulari di contrabbando con cui non solo comunicano con i propri cari, ma condividono anche la loro vita quotidiana sulnetwork di proprietà della cinese ByteDance. Basta esplorare gli hashtag #prisone #prisonlife su, per vedere apparire centinaia di video dove i reclusi descrivono la loro vita in cella, mostrano tour virtuali dei penitenziari, rendono pubblica la loro giornata e condividono le spesso difficili condizioni in cui versano ...

voiidnik : RT @herovchild: ennesimo tiktok che vedo dove la persone vogliono bucky come cap, scrivendo che sam non meritava lo scudo. siete voi a non… - mcgiftz : RT @TheMileyDaily: ?? | Miley via TikTok: “Questo ragazzo con cui stavo parlando era come: ‘sono contento che tu non sia come quelle ragazz… - winteriscomving : ho appena visto un tiktok in cui dicevano che la kirimina ha più probabilità di realizzarsi della Kiribaku AHAHAHAH… - srfcnd : Io durante un mental breakdown come Rob Jetten che su TikTok segue Lil Nas X e le fyp che shippano lui e la sua cru… - born2basmiler : RT @TheMileyDaily: ?? | Miley via TikTok: “Questo ragazzo con cui stavo parlando era come: ‘sono contento che tu non sia come quelle ragazz… -