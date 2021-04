Campania a scuola, oggi il rientro. Ma tre comuni restano in DaD: “Troppi contagi” (Di lunedì 19 aprile 2021) oggi,19 aprile, è il giorno de grande rientro a scuola per le scuole medie e gli istituti superiori in Campania dopo sei settimane di zona rossa. Migliaia tra studenti e docenti tornano in classe – al 50 % – per l’ultima parte dell’anno scolastico. Ma sono diversi i sindaci che hanno posticipato la ripresa dell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021),19 aprile, è il giorno de grandeper le scuole medie e gli istituti superiori indopo sei settimane di zona rossa. Migliaia tra studenti e docenti tornano in classe – al 50 % – per l’ultima parte dell’anno scolastico. Ma sono diversi i sindaci che hanno posticipato la ripresa dell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

