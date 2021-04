Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna-Sesto San Giovanni inizia in ritardo, problema al bus (Di lunedì 19 aprile 2021) Contrattempo tecnico a pochi minuti dalla palla a due di Virtus Segafredo Bologna-Geas Sesto San Giovanni, gara-2 dei quarti di finale Playoff della Serie A1 2020/2021 di Basket femminile. Come confermato dalla LegaBasket femminile, le lombarde hanno avuto dei problemi con il bus che le stava portando a Bologna per disputare il match. Per questo motivo l’orario di inizio della partita è stato posticipato dalle 19:00 alle 19:30, nonostante alcuni tifosi delle “V” nere chiedessero sui social il 20-0 a tavolino. In gara-1 Sesto San Giovanni si era imposta con un netto 87-59. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Contrattempo tecnico a pochi minuti dalla palla a due diSegafredo-GeasSan, gara-2 dei quarti di finale Playoff dellaA1 2020/2021 di. Come confermato dalla Lega, le lombarde hanno avuto dei problemi con il bus che le stava portando aper disputare il match. Per questo motivo l’orario di inizio della partita è stato posticipato dalle 19:00 alle 19:30, nonostante alcuni tifosi delle “V” nere chiedessero sui social il 20-0 a tavolino. In gara-1Sansi era imposta con un netto 87-59. SportFace.

