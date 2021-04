Automobilismo: per la RO racing un fine settimana da incorniciare (Di lunedì 19 aprile 2021) fine settimana sugli scudi per i portacolori della scuderia RO racing che hanno centrato risultati eccellenti in tutte le manifestazioni alle quali hanno preso parte. Giuseppe Testa e Giulia Zanchetta hanno concluso al quarto posto il Rally Elba Quello appena trascorso è stato un fine settimana da incorniciare per i colori della scuderia Ro racing, note positive sono, infatti, giunte da tutti i campi di gara. Giuseppe Testa e Giulia Zanchetta hanno iniziato la loro missione nel Campionato Italiano Wrc chiudendo con il quarto posto in classifica generale la loro partecipazione al 54º Rally Elba, manifestazione che ha tenuto a battesimo l’edizione 2021 della serie nazionale. Il talento molisano e la sua navigatrice, a bordo della Skoda Fabia R5 Evo 2 allestita ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)sugli scudi per i portacolori della scuderia ROche hanno centrato risultati eccellenti in tutte le manifestazioni alle quali hanno preso parte. Giuseppe Testa e Giulia Zanchetta hanno concluso al quarto posto il Rally Elba Quello appena trascorso è stato undaper i colori della scuderia Ro, note positive sono, infatti, giunte da tutti i campi di gara. Giuseppe Testa e Giulia Zanchetta hanno iniziato la loro missione nel Campionato Italiano Wrc chiudendo con il quarto posto in classifica generale la loro partecipazione al 54º Rally Elba, manifestazione che ha tenuto a battesimo l’edizione 2021 della serie nazionale. Il talento molisano e la sua navigatrice, a bordo della Skoda Fabia R5 Evo 2 allestita ...

Ultime Notizie dalla rete : Automobilismo per Velocità e precisione: si accendono i motori e si rinnova il sogno di Steve McQueen ... venne aggiunto anche il nome Carrera a ricordare quella mitica corsa che, peraltro, dopo il 1954 non si disputò più per decenni. Era nato un mito dell'automobilismo. Loading... Qualche anno più ...

Cubeda su Osella per la 7/a volta re salita Monte Iblei ... dove ha esordito sulla per lui nuova Osella PA 2000 Honda, un valido test per il CIVM, come per ... figura storica dell'automobilismo internazionale, apprezzato pilota prima, Ufficiale di Gara e ...

Automobilismo: per la RO racing un fine settimana da incorniciare Stretto web Auto: morto Remo Cattini, il cordoglio dell'Aci Il presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, la Giunta Sportiva di ACI Sport, la Direzione Centrale per lo Sport in ACI, ACI Sport Spa e i dirigenti e il personale dell'Automobile ...

La Verzegnis 2021 ha aperto le iscrizioni Tre novità al Carnia UDINE La Carnia ospiterà il grande automobilismo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate: dal 28 al 30 maggio è in programma la cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan (sarà la 51ª edizione ...

