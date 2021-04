25 Aprile e 1° Maggio | Peracchi | “Rispettiamo le regole | nessuna manifestazione in piazza”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Alla vigilia del 25e del Primo, due date tradizionalmente legate a piazze colme di cittadini che si riuniscono per celebrarle, interviene Gianni, segretario generale della Cgil di Bergamo, con una riflessione sul raduno di un gruppo di negazionisti, ieri in centro città. “Ci stiamo avvicinando al 25e al Primo, due ricorrenze diverse ma vicine e, per certi versi, accomunate da molti valori. La liberazione dal nazi fascismo, la celebrazione del lavoro. Quest’anno, queste due date rappresenteranno anche un ricordo delle vittime della pandemia, la voglia e la determinazione di liberarci da questa maledetta crisi sanitaria e di liberare, di nuovo, il lavoro come volano del riscatto e della ripresa economica, sociale e civile di tutti noi – afferma il segretario della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aprile Maggio

Corriere della Sera

... pari a - 11.122 rispetto a ieri , in flessione dal 6. Gli attuali positivi tornano di ... Se questo verrà inteso come un 'liberi tutti', è evidente che la situazione da metàin poi ...Da venerdì 23sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali 'Fantasmi', il nuovo singolo di ...(under exclusive license to Believe) anticipa l'uscita prevista per il 7del ...Nell'elenco dei tavoli che saranno convocati nelle prossime due settimane al Ministero dello Sviluppo Economico non c'è quello per Bekaert. Rabbia anche dei sindacati [Notizie in tempo reale su valdar ...«Stiamo ultimando la vaccinazione degli over 80. Adesso acceleriamo sulle persone vulnerabili e sui casi non trasportabili». E’ questa la road map presentata oggi dal presidente della Regione Piemonte ...