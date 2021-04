Ultime Notizie Roma del 18-04-2021 ore 10:10 (Di domenica 18 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi Insta si guarda alle riaperture poco meno di 7 milioni di studenti torneranno domani a scuola in attesa del grande rientro del 26 aprile Quando in classe ci saranno tutti o quasi governo e regioni metto un appunto trasporti e tamponi si lavora anche al pazzo per gli spostamenti all’accesso dei venti domani All’attenzione del comitato tecnico-scientifico sarà il Consiglio dei Ministri tra martedì e mercoledì a varare un decreto con le nuove regole con Salvini contrario al coprifuoco alle ore 22 in vista una intensificazione dei controlli aspettando il 26 le strade del sabato si sono riempite ami noi a Vicenza manifestazione dei no-vax senza mascherine la campagna di vaccinazione accelera venerdì in Italia sono state somministrate in un solo giorno 356000 dosi un recordministro speranza ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi Insta si guarda alle riaperture poco meno di 7 milioni di studenti torneranno domani a scuola in attesa del grande rientro del 26 aprile Quando in classe ci saranno tutti o quasi governo e regioni metto un appunto trasporti e tamponi si lavora anche al pazzo per gli spostamenti all’accesso dei venti domani All’attenzione del comitato tecnico-scientifico sarà il Consiglio dei Ministri tra martedì e mercoledì a varare un decreto con le nuove regole con Salvini contrario al coprifuoco alle ore 22 in vista una intensificazione dei controlli aspettando il 26 le strade del sabato si sono riempite ami noi a Vicenza manifestazione dei no-vax senza mascherine la campagna di vaccinazione accelera venerdì in Italia sono state somministrate in un solo giorno 356000 dosi un recordministro speranza ...

Advertising

fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arr… - fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - sole24ore : ?? Coronavirus, in India, Delhi e altre città chiuse nel fine settimana. Saranno aperti solo i servizi essenziali. N… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SuperLega, idea mai tramontata. Dazn vuole un campionato europeo: Super… - italianfirst2 : Israele, decade oggi l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e riaprono le scuole -