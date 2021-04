Serie A oggi: Napoli - Inter 1 - 1. Risultati e classifica (Di domenica 18 aprile 2021) Si completa oggi il cartellone della 31esima giornata del campionato di Serie A con l' Inter sempre più lanciata verso lo scudetto e la Juventus che rischia seriamente di compromettere la zona ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Si completail cartellone della 31esima giornata del campionato diA con l'sempre più lanciata verso lo scudetto e la Juventus che rischia seriamente di compromettere la zona ...

