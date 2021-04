Scopri perchè gli integratori a base di Aloe sono stati banditi dalla comunità europea

(Di domenica 18 aprile 2021) La Commissioneha proposto un divieto totale basato sul principio di precauzione e l’8 aprile scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento che vieta la vendita di prodotti con-emodinaApprezzati da sempre perché considerati uno dei principali rimedi naturali nel trattamento di diversi disturbi, glididiventano prodottidall’Unione: arriva infatti lo stop da parte della Commissioneai derivati dell’idrossiantracene, naturalmente presenti proprio nell’. Ma i produttori non ci stanno e firmano una petizione.Già nel marzo del 2020, la Commissioneaveva presentato alla consultazione pubblica una proposta per vietare l’per ...

Advertising

claudiorecchia : @calfra22 @Corriere Non dubito della veridicità della tua schermata. È un anno che i giornalisti dicono tutto e il… - FAI_DelLatina : RT @Fondoambiente: La Corte d’Appello di Roma ha confermato la difesa ad uso civico dei terreni a Piani di Castelluccio di #Norcia. Si vole… - MarcoBenatti_ : @alfredoferrante @AnnalisaChirico Finché non leggi bene quello che ha scritto cercando di capire, dove hai fraintes… - Relax65484905 : Poi scopri che queste critiche vengono da bambine di 12/13 anni e ho detto tutto. Comunque sto aspettando anche io… - ASentirsi : @Daniela8753990 Scopri perché riguardarlo: -

Ultime Notizie dalla rete : Scopri perchè

DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorniIL PREZZO Le scarpe décolleté sono le speciali amiche delle donne che a volte diventano ...Soprattutto mi incanta quando mi parla del suo amore per la storia, la storia che non trovi nei libri, ma quella chechiacchierando con le persone che non conosci, che ti permettono di entrare ...