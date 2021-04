MotoGP in tv, orari GP Portogallo 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, arriva finalmente il momento di fare davvero sul serio a Portimao con i duelli corpo a corpo del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è grande incertezza là davanti nelle posizioni di vertice, con numerosi piloti potenzialmente in lotta per podio e vittoria. Fabio Quartararo è in pole position e va a caccia del secondo successo consecutivo, ma dovrà guardarsi le spalle da una serie di avversari molto temibili. Ducati sembra competitiva anche sul tracciato lusitano e può ambire alla top5 con le moto di Jack Miller, Johann Zarco e Francesco Bagnaia, con quest’ultimo costretto a rimontare dalla quarta fila nonostante un potenziale da pole position in qualifica. Grandi aspettative in casa Suzuki, con Alex Rins ottimo secondo e Joan Mir ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, arriva finalmente il momento di fare davvero sul serio a Portimao con i duelli corpo a corpo del Gran Premio del, terza tappa stagionale del Motomondiale. Inc’è grande incertezza là davanti nelle posizioni di vertice, con numerosi piloti potenzialmente in lotta per podio e vittoria. Fabio Quartararo è in pole position e va a caccia del secondo successo consecutivo, ma dovrà guardarsi le spalle da una serie di avversari molto temibili. Ducati sembra competitiva anche sul tracciato lusitano e può ambire alla top5 con le moto di Jack Miller, Johann Zarco e Francesco Bagnaia, con quest’ultimo costretto a rimontare dalla quarta fila nonostante un potenziale da pole position in qualifica. Grandi aspettative in casa Suzuki, con Alex Rins ottimo secondo e Joan Mir ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Oggi grandissimo spettacolo per il GP a Portimao: chi vincerà il terzo round? Gli orari TV, diretta Sky Sp… - zazoomblog : MotoGP e F1 TV8: orari gare di oggi programma in chiaro streaming 18 aprile - #MotoGP #orari #programma #chiaro - sportli26181512 : MotoGP, oggi il GP del Portogallo: orari tv e ultime news da Portimao: La pole era stratosferica: 1:38.494. Ma subi… - zazoomblog : MotoGP e F1 TV8: orari gare di oggi programma in chiaro streaming 18 aprile - #MotoGP #orari #programma #chiaro… - gponedotcom : GP Portogallo, Portimao: gli orari in tv su Sky e TV8, streaming DAZN: Occhio agli orari del prossimo fine settiman… -