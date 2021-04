Milan che fatica! Un autogol del Genoa tiene in piedi il sogno Champions (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan torna a vincere a San Siro dopo due mesi di astinenza: vittoria rossonera che arriva solo nel secondo tempo. Nel finale clamorosa chance non sfruttata dal Genoa per pareggiare Tornare a vincere a San Siro per non sprecare quanto di buono fatto in questo campionato e continuare a sognare un posto in Champions League: un autogol regala al Milan una vittoria più complicata di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Primo tempo subito in discesa per i rossoneri che passano in vantaggio al 13? minuto: dopo la ribattuta da parte della barriera su punizione di Theo Hernandez, Rebic fa partire un sinistro su cui Perin non può nulla. Milan in totale controllo e chance del raddoppio subito con Rafael Leao smarcato in area da Calhanglu: il portoghese, però, è poco ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021) Iltorna a vincere a San Siro dopo due mesi di astinenza: vittoria rossonera che arriva solo nel secondo tempo. Nel finale clamorosa chance non sfruttata dalper pareggiare Tornare a vincere a San Siro per non sprecare quanto di buono fatto in questo campionato e continuare a sognare un posto inLeague: unregala aluna vittoria più complicata di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Primo tempo subito in discesa per i rossoneri che passano in vantaggio al 13? minuto: dopo la ribattuta da parte della barriera su punizione di Theo Hernandez, Rebic fa partire un sinistro su cui Perin non può nulla.in totale controllo e chance del raddoppio subito con Rafael Leao smarcato in area da Calhanglu: il portoghese, però, è poco ...

AntoVitiello : L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponi… - angelomangiante : Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marz… - PBPcalcio : Mario #Mandzukic ha rinunciato allo stipendio di Marzo, in quanto indisponibile. Sarà quindi devoluto in beneficie… - biax84 : Addirittura su @DAZN_IT stanno facendo passare che il Genoa ha addirittura fatto più del Milan quando hanno fatto u… - ElBuffi82 : Scusatemi sono appena resuscitato grazie al DAE che mi ha sparato la scossa giusta dopo il doppio salvataggio sulla linea, forza Milan. -