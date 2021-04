LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Roberts e Canet al comando, bene le KTM. Bezzecchi cerca il podio (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 12.20 LA CRONACA DEL WARM-UP DI Moto2 -11 La classifica aggiornata: 1 16 J. Roberts 21:01.533 2 44 A. Canet +0.333 3 87 R. GARDNER +0.623 4 72 M. Bezzecchi +0.885 5 25 R. FERNANDEZ +1.090 6 97 X. VIERGE +1.445 7 37 A. FERNANDEZ +1.677 8 96 J. DIXON +6.719 9 6 C. BEAUBIER +6.924 10 23 M. SCHROTTER +7.081 -12 Caduta in curva 1 per Bulega e Vietti. I due discutono dopo il contatto. -12 Canet risponde, ma Roberts non ci sta. Perde tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LADELLA GARA DI MOTO3 DALLE 12.20 LA CRONACA DEL WARM-UP DI-11 La classifica aggiornata: 1 16 J.21:01.533 2 44 A.+0.333 3 87 R. GARDNER +0.623 4 72 M.+0.885 5 25 R. FERNANDEZ +1.090 6 97 X. VIERGE +1.445 7 37 A. FERNANDEZ +1.677 8 96 J. DIXON +6.719 9 6 C. BEAUBIER +6.924 10 23 M. SCHROTTER +7.081 -12 Caduta in curva 1 per Bulega e Vietti. I due discutono dopo il contatto. -12risponde, manon ci sta. Perde tempo ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Gardner e Fernandez attaccano Lowes, quinto Bezzecchi. Alle 15.30 la gara - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, la diretta LIVE del GP di Portimao in Potogallo: In diretta da Portimao la gara della Moto3, con due… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Portimao Warm Up: @GardnerRemy da record, @Marco12_B è quinto - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Portimao Warm Up: @GardnerRemy da record, @Marco12_B è quinto - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Menù ricchissimo con #SerieA #PremierLeague #FACup… -