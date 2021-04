Juve | trema Pirlo | prime novità sull’infortunio di Chiesa

Leggi su serieanews

(Di domenica 18 aprile 2021) Andreaè in apprensione per l’infortunio di Federico, emerso nel corso della sfida di oggi contro l’Atalanta. Non si respira un clima particolarmente sereno in casantus. La sconfitta contro l’Atalanta maturata in quel di Bergamo ha lasciato un sapore amaro nell’ambiente bianconero, ed ovviamente la paura dei tifosi è quella di trovarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.