DIRETTA F1 | GP Emilia-Romagna LIVE | bandiera rossa | 2° Leclerc! Errore di Hamilton | ma che fortuna!

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 I piloti sono fuori dalle macchine. Chi va in bagno, chi fa uno spuntino, chi è pensieroso… 16.09 Ancheha commesso undecisamente insolito per un fuoriclasse di questo calibro. Ma la buona sorte lo mette nelle condizioni di poter raggiungere almeno il secondo posto… 16.08 Sia Leclerc sia Sainz non sono stati esenti da errori. Il monegasco è andato in testacoda durante il giro di ricognizione, lo spagnolo ha fatto un’escursione nella ghiaia, perdendo circa 7-8 secondi. Nel complesso comunque entrambi stanno disputando una gara molto solida. 16.07 Fin qui un’ottima gara per la Ferrari, ma adesso bisognerà capitalizzare. E’ ancora lunga. 16.06 Di sicuro si riparte da zero, ovvero tutti i distacchi sono stati azzerati. 16.05 Ora il Direttore di Gara dovrà ...

SkySportF1 : Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ????… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO RUSSELL-BOTTAS al Tamburello! (giro 34/63 ??) ?? E CLAMOROSO Hamilton lungo alla Tosa Il LIV… - SkySportF1 : ? Sainz va lungo alla Tosa mentre insegue le due @McLarenF1 (giro 16/63 ??) Il LIVE ? - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO RUSSELL-BOTTAS al Tamburello! (giro 34/63 ??) ?? E CLAMOROSO Hamilton lungo alla Tosa Il LIVE ? http… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Emilia-Romagna LIVE: smette di piovere Hamilton vicino a Verstappen. 3° Leclerc - #DIRETTA #Emilia-R… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Emilia

33° giro - con la corsa sospesa per bandiera rossa, le posizioni sono le seguenti: Verstappen Leclerc Norris Perez Sainz Ricciardo Stroll Raikkonen Hamilton Tsunoda Giovinazzi Alonso Ocon Gasly ...29° giro - Verstappen e Hamilton si ritrovano in mezzo a una serie di doppiati Pit - stop per Leclerc e Bottas, gara negativa la sua considerando che guida una Mercedes 28° giro - Pit - stop per ...LAP 29/63 Qualche problema al pit stop per Hamilton, perde forse quei pochissimi secondi che gli sono fatali: al suo rientro Verstappen rientra davanti. LAP 28/63 Rientra ai box Verstappen per montare ...LAP 29/63 Qualche problema al pit stop per Hamilton, perde forse quei pochissimi secondi che gli sono fatali: al suo rientro Verstappen rientra davanti. LAP 28/63 Rientra ai box Verstappen per montare ...