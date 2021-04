Covid in Lombardia | bollettino domenica 18 aprile | 64 decessi e 1 782 contagi | ricoveri in calo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Il numero di morti perdall'inizio della pandemia è di 116.927 cifra che piazza l'Italia al ... Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono(1.782, ieri 2.546), Campania con 1.'Laha avuto una partenza lenta, ma poi ha avuto una fortissima accelerazione nel piano vaccinale. Ad oggi abbiamo somministrato più di 2,3 milioni di vaccini e siamo tra le regioni che ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Con 34.199 tamponi effettuati, sono 1.782 i nuovi positivi in Lombardia. Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-1) e negli altri reparti (-185). I decessi sono 64. La redazione di MB ...