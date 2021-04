Beautiful anticipazioni settimanali dal 19 al 24 aprile: Sally è in ospedale (Di domenica 18 aprile 2021) Cosa succederà nelle anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda la settimana dal 19 al 24 aprile? Sally si preoccupa per la sua salute, gli scontri tra Quinn e Brooke sono sempre più minacciosi, Eric vuole che Quinn si riappacifichi con Brooke, Wyatt vuole da Liam i dettagli su cosa è accaduto con Steffy Vediamo le novità che arriveranno questa settimana nella soap di Beautiful, in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 aprile 2021) Cosa succederà nelledelle puntate diche andranno in onda la settimana dal 19 al 24si preoccupa per la sua salute, gli scontri tra Quinn e Brooke sono sempre più minacciosi, Eric vuole che Quinn si riappacifichi con Brooke, Wyatt vuole da Liam i dettagli su cosa è accaduto con Steffy Vediamo le novità che arriveranno questa settimana nella soap di, in Articolo completo: dal blog SoloDonna

