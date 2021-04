Atalanta-Juventus 1-0 | highlights | tabellino e voti

Leggi su inews24

(Di domenica 18 aprile 2021) della partita che vale oro per la squadra di Gasperini in prospettiva Champions League1-0: a sette giornate dalla fine tutte ancora apertissimo nella corsa per i tre posti in Champions League alle spalle dell’Inter. Perché quella del Gewiss Stadium era partita che prometteva molto, ha dato poco L'articolo proviene da Inews.it.