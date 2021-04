Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dal 26 aprile l’Italia inizierà a riaprire ad annunciarlo il premier draghi accanto al ministro speranza ponendo una promessa che i comportamenti osservati come mascherine gli stanziamenti saranno applicati scrupolosamente un rischio ragionato precisato draghi Alla luce di una campagna di vaccinazione che va bene con tante sorprese positive e negativa per dare una risposta al disagio dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa al ristorante a teatro al cinema per ora sono in zona gialla è all’aperto il coprifuoco e resta alle 20 Tu di un pass per vaccinati è guariti esulta Salvini mentre il presidente della conferenza delle regioni Federica non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuolaIl rischio è calcolato è stato calcolato male ha detto Galli oggi a ...