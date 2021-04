Pierpaolo Pretelli | confessione su Giulia Salemi | “Mi commuovo quando…”

(Di sabato 17 aprile 2021)fa unasu: “Miquando ci rivedo” E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, prima per il flirt con Elisabetta Gregoraci e poi per l’amore scoccato conha cominciato come ‘velino’ a Striscia la Notizia, ma ha trovato la popolarità su larga scala soltanto grazie alla Casa più spiata d’Italia. Molti, almeno inizialmente, erano scettici sulla genuinità dei suoi sentimenti per: era difficile digerire un cambio di rotta tanto repentino. Adesso, però, la coppia sta mettendo tutti d’accordo. In una intervista concessa al periodico Ora,...

La risposta dell'italopersiana non è tardata ad arrivare e con tanto di imbarazzo ha affermato: ' Posso dirti di sì and the winner is! Ciao Pier? che vergogna!'. La coppia, ...Del resto, l'abbiamo detto in apertura, l'ex moglie di Briatore, che nella casa più spiata di Italia si è fatta notare per la sua amicizia speciale con, è assai seguita sui social. ...Di recente ospite nel programma di Giulia Salemi, "Salotto Salemi", Dayane Mello pone una domanda molto intima a Giulia, che risposte in maniera imbarazzata.Simona Ventura fa una confessione familiare: "E' lui a soffrire di più" Qualche anno fa, Simona Ventura ha preso la scelta di fermarsi per qualche tempo ...