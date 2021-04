Napoli, retroscena su Mertens: sarebbe potuto diventare dell’Inter (Di sabato 17 aprile 2021) Il Corriere del Mezzogiorno che l’attaccante del Napoli Diers Mertens sarebbe potuto diventare un giocatore dell’Inter. Alla vigilia di Napoli-Inter il Corriere del Mezzogiorno rivela … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 aprile 2021) Il Corriere del Mezzogiorno che l’attaccante delDiersun giocatore. Alla vigilia di-Inter il Corriere del Mezzogiorno rivela … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, la Kombat Pro 2021 sarà lanciata in eurovisione, il retroscena dietro la collaborazione con Marcelo Burlo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, la Kombat Pro 2021 sarà lanciata in eurovisione, il retroscena dietro la collaborazione con Marcelo Burlo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, la Kombat Pro 2021 sarà lanciata in eurovisione, il retroscena dietro la collaborazione con Marcelo Burlo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, la Kombat Pro 2021 sarà lanciata in eurovisione, il retroscena dietro la collaborazione con Marcelo Burlo… - 100x100Napoli : Hakimi svela un retroscena -