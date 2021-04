LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 29-20, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 17 aprile 2021) AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna si sfidano nel 28° turno di Serie A1 2020/2021. Un possibile antipasto di quella che potrebbe essere la prossima semifinale playoff. Le due squadre arrivano da due momenti diversi. I meneghini, vittoriosi contro Sassari, hanno la mente a martedì prossimo, quando si giocheranno i quarti di finale di Eurolega contro il Bayern Monaco. Dall’altra parte le Vu Nere sono state eliminate in Eurocup dall’Unics, proprio quando la finale sembrava a un passo. Sabato 17 aprile alle ore 20:15 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Virtus Bologna ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) AX Armani ExchangeSegafredosi sfidano nel 28° turno diA1. Un possibile antipasto di quella che potrebbe essere la prossima semifinale playoff. Le due squadre arrivano da due momenti diversi. I meneghini, vittoriosi contro Sassari, hanno la mente a martedì prossimo, quando si giocheranno i quarti di finale di Eurolega contro il Bayern Monaco. Dall’altra parte le Vu Nere sono state eliminate in Eurocup dall’Unics, proprio quando la finale sembrava a un passo. Sabato 17 aprile alle ore 20:15 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA...

