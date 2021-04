Lavoro, Jabil verso altri cento esuberi: obiettivo organico con 250 addetti (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel mezzo di una procedura di esuberi non ancora conclusa per 350 lavoratori – 220 già fuori e 130 da ricollocare o licenziare – la multinazionale dell’elettronica Jabil annuncia, nel corso di un incontro con i sindacati, di voler portare la forza Lavoro totale dello stabilimento di Marcianise (Caserta) a 250 addetti a causa del ridotto carico di Lavoro e commesse; tradotto, vuol dire che anche per altri cento dipendenti Jabil che non erano finiti tra i 350 della procedura tuttora in corso, si aprirà una fase in cui andranno incontro a cassa integrazione, richieste di ricollocazione in altre aziende o di dimissioni magari incentivate. Una tegola per tanti dipendenti anche se non del tutto inattesa, visti gli allarmi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel mezzo di una procedura dinon ancora conclusa per 350 lavoratori – 220 già fuori e 130 da ricollocare o licenziare – la multinazionale dell’elettronicaannuncia, nel corso di un incontro con i sindacati, di voler portare la forzatotale dello stabilimento di Marcianise (Caserta) a 250a causa del ridotto carico die commesse; tradotto, vuol dire che anche perdipendentiche non erano finiti tra i 350 della procedura tuttora in corso, si aprirà una fase in cui andranno incontro a cassa integrazione, richieste di ricollocazione in altre aziende o di dimissioni magari incentivate. Una tegola per tanti dipendenti anche se non del tutto inattesa, visti gli allarmi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lavoro, Jabil verso altri cento #Esuberi: obiettivo organico con 250 addetti ** - NicolaNk : RT @collettiva_news: Non solo #Whirlpool e #Jabil. Sono diverse le vertenze che minacciano la tenuta dell'area industriale campana. Un migl… - G_B0TTAZZI : RT @collettiva_news: Non solo #Whirlpool e #Jabil. Sono diverse le vertenze che minacciano la tenuta dell'area industriale campana. Un migl… - Omantini : RT @collettiva_news: Non solo #Whirlpool e #Jabil. Sono diverse le vertenze che minacciano la tenuta dell'area industriale campana. Un migl… - fiomnet : RT @collettiva_news: Non solo #Whirlpool e #Jabil. Sono diverse le vertenze che minacciano la tenuta dell'area industriale campana. Un migl… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Jabil SOS vertenza Jabil: dichiarati 230 esuberi, Fim Fiom Uil e Failms sul piede di guerra La Direzione Jabil ha presentato il Piano Industriale che pur guardando ad una crescita delle ...lavoratori tutte le iniziative di lotta da mettere in piedi per la salvaguardia di tutta la forza lavoro,...

Declino industriale al Sud: da Ilva a Whirlpool, sale la tensione sociale per le crisi senza fine ...le proteste sotto le finestre del Ministero dello Sviluppo Economico sbattendo i caschi da lavoro ... però, continua a produrre elettrodomestici negli altri stabilimenti italiani; alla Jabil di ...

Jabil Marcianise: dichiarati un’ulteriore esubero di 230 lavoratori su 480 esuberi Dichiarati 230 esuberi alla Jabil di Marcianise. Si è tenuto in mattinata un incontro congiunto tra l’Rsu, le segreterie provinciali dei sindacati Fim Fiom Uil e Failms e la direzione aziendale Jabil, ...

Jabil di Marcianise, dichiarati 230 esuberi Una nuova tegola sui lavoratori della Jabil di Marcianise. Ci sarebbero altri 230 dipendenti in esubero. Lo ha reso noto stamattina la stessa multinazionale Americana nel corso di un incontro tenuto a ...

La Direzioneha presentato il Piano Industriale che pur guardando ad una crescita delle ...lavoratori tutte le iniziative di lotta da mettere in piedi per la salvaguardia di tutta la forza,......le proteste sotto le finestre del Ministero dello Sviluppo Economico sbattendo i caschi da... però, continua a produrre elettrodomestici negli altri stabilimenti italiani; alladi ...Dichiarati 230 esuberi alla Jabil di Marcianise. Si è tenuto in mattinata un incontro congiunto tra l’Rsu, le segreterie provinciali dei sindacati Fim Fiom Uil e Failms e la direzione aziendale Jabil, ...Una nuova tegola sui lavoratori della Jabil di Marcianise. Ci sarebbero altri 230 dipendenti in esubero. Lo ha reso noto stamattina la stessa multinazionale Americana nel corso di un incontro tenuto a ...