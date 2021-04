L'addio a Filippo, fra solennità e finzione (Di sabato 17 aprile 2021) Harry e William seguono il feretro del Principe Philip, coperto daldrappo con le sue insegne, il cappello della marina e la spada, l’uno distante dall’altro. A separarli il cugino Peter Phillips, figlio di Anna, considerato una figura di mediazione al quale entrambi sono affezionati. Entrano nella cappella di St. George per partecipare ai funerali del Duca di Edimburgo, morto a 99anni, e prendono posto fra i banchi. Diametralmente distanti. Letteralmente e metaforicamente. L’immagine dei due fratelli, uniti nel dolore della perdita del nonno, ma irreparabilmente lontani, è l’emblema di una frattura insanabile all’interno della Corona inglese, lacerata dalla faide familiari e dalla disgregazione politica. “Untied Kingdom”, si legge, non a caso, sulla copertina The Economist. Un Regno “slegato”. A cercare di mantenere in vita un’istituzione che mai come adesso appare traballante, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Harry e William seguono il feretro del Principe Philip, coperto daldrappo con le sue insegne, il cappello della marina e la spada, l’uno distante dall’altro. A separarli il cugino Peter Phillips, figlio di Anna, considerato una figura di mediazione al quale entrambi sono affezionati. Entrano nella cappella di St. George per partecipare ai funerali del Duca di Edimburgo, morto a 99anni, e prendono posto fra i banchi. Diametralmente distanti. Letteralmente e metaforicamente. L’immagine dei due fratelli, uniti nel dolore della perdita del nonno, ma irreparabilmente lontani, è l’emblema di una frattura insanabile all’interno della Corona inglese, lacerata dalla faide familiari e dalla disgregazione politica. “Untied Kingdom”, si legge, non a caso, sulla copertina The Economist. Un Regno “slegato”. A cercare di mantenere in vita un’istituzione che mai come adesso appare traballante, ...

Adnkronos : Oggi l’addio a #Filippo, il dolore della Regina Elisabetta. #PrincePhilipfuneral - fattoquotidiano : OGGI L'ADDIO A FILIPPO Premessa da cronista dalle suole consumate: sì, il Regno Unito partecipa in spirito al dolor… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - tizianotagliavi : RT @marcodimaio: Emozionante addio al principe Filippo. Immagini che trasmettono tutta la solennità del momento, il prestigio della Corona… - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: L'addio a Filippo, fra solennità e finzione -