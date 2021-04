Giulia Salemi, la domanda di Dayane è imbarazzante: “Ci sei riuscita?” (Di sabato 17 aprile 2021) Dayane Mello rivolge una domanda molto intima a Giulia Salemi e la mette in imbarazzo, cosa ha chiesto la modella brasiliana all’influencer È andata in onda ieri la prima puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 aprile 2021)Mello rivolge unamolto intima ae la mette in imbarazzo, cosa ha chiesto la modella brasiliana all’influencer È andata in onda ieri la prima puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Radio105 : Ecco la video intervista di #giuliasalemi a #105takeaway ?? #GiuliaxRadio105 #PRELEMI - domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - domenicalive : Bellissimi e innamoratissimi, Giulia Salemi parla del suo Pierpaolo Pretelli (e guardate che sguardo! ?)… - silvy956432342 : RT @perchetendenzat: “ #SalottoSalemi “: inizio col botto per Giulia Salemi e il suo nuovo format in onda su Mediaset Play. In tendenza da… - dany3laf : RT @MediasetPlay: Tra alti e bassi, tra un #TZVIP e un #GFVIP... è arrivato #IlPuntoZ con il nostro @tommaso_zorzi! ?? Rivedi su Mediaset P… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi e Dayane Mello, confessione piccantissima: "Chi mi ha fatto provare il mio primo orgasmo" Temperatura bollente a Salotto Salemi . Il nuovo format di Mediaset Play condotto da Giulia Salemi , influncer italo - persiana, parte all'insegna de l Grande Fratello Vip e di confessioni molto, molto intime. Ospite della ex gieffina la sua ex coinquilina Dayane Mello , la modella ...

'Salotto Salemi', l'intervista a Dayane Mello: 'Al GF Vip volevano solamente vincere' Su Mediaset Play , dal 16 aprile, è disponibile online la prima puntata di ' Salotto Salemi ', il programma condotto da Giulia Salemi . Si tratta di un format molto semplice ove in circa quindici minuti, oltre a dare consigli di make - up, la conduttrice pone delle domande sulla sfera privata e professionale della sua ...

Al via "Salotto Salemi" condotto da Giulia Salemi su Mediaset Play: Venerdì 16 aprile alle 19.00. Dayane Mello, ospite della prima puntata Dopo Dayane Mello altre cinque protagoniste del mondo dello spettacolo e dei social si accomoderanno nel salotto di Giulia: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Gaia Zorzi a Martina Hamdy e Ar ...

Giulia Salemi: le piacerebbe fare l'opinionista al Grande Fratello Vip: ''Sarei adatta'' GIULIA SALEMI E IL SUO RAPPORTO CON DAYANE MELLO – Domani Giulia Salemi andrà in onda su Mediaset Play con il suo nuovo programma, ”Salotto Salemi”. Ha inoltre specificato che le piacerebbe anche fare ...

Temperatura bollente a Salotto. Il nuovo format di Mediaset Play condotto da, influncer italo - persiana, parte all'insegna de l Grande Fratello Vip e di confessioni molto, molto intime. Ospite della ex gieffina la sua ex coinquilina Dayane Mello , la modella ...Su Mediaset Play , dal 16 aprile, è disponibile online la prima puntata di ' Salotto', il programma condotto da. Si tratta di un format molto semplice ove in circa quindici minuti, oltre a dare consigli di make - up, la conduttrice pone delle domande sulla sfera privata e professionale della sua ...Dopo Dayane Mello altre cinque protagoniste del mondo dello spettacolo e dei social si accomoderanno nel salotto di Giulia: da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, da Gaia Zorzi a Martina Hamdy e Ar ...GIULIA SALEMI E IL SUO RAPPORTO CON DAYANE MELLO – Domani Giulia Salemi andrà in onda su Mediaset Play con il suo nuovo programma, ”Salotto Salemi”. Ha inoltre specificato che le piacerebbe anche fare ...