Giochi da tavolo | piacciono ai bambini e servono agli adulti

(Di sabato 17 aprile 2021) Per capire a fondo quello che state per leggere bisogna fare un salto indietro, al 1963. È un'afosa giornata dell'8 agosto e un manipolo di 15 malviventi ha appena effettuato la rapina del secolo: 2,6 milioni di sterline dell'epoca, qualcosa come 59,4 milioni di euro odierni trafugati in un'imboscata sul treno postale Glasgow-Londra. Per ripartirsi la refurtiva si rifugiano in un casolare ma l'ebbrezza dei soldi è tale che invece di festeggiare a donne e alcol, per allentare la tensione si mettono a giocare. Non ai dadi o alle carte ma, chi se lo aspetterebbe, uno di loro tira fuori un Monopoly. Con una variante, più unica che rara: usano banconote vere, i due milioni di dollari della rapina. È uno dei tanti aneddoti che ruotano attorno al più popolare deidama che fa capire perfettamente come ci si trovi di fronte a un fenomeno che ...