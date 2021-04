Estrazione SuperEnalotto | l’estrazione del concorso n°46 di oggi sabato 17 aprile 2021

(Di sabato 17 aprile 2021)17riparte la caccia al montepremi che toccherà la cifra più alta di tutta Europa superando la quota di 138 milioni di euro. Segui l’dela partire dalle ore 20:00Supernelotto: i dati dell’ultimaContinua a salire vertiginosamente il montepremi del, arrivato a posizionarsi al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che sfideranno la fortuna. Nello scorso, quello numero 45 del, il montepremi messo in palio ha appena superato i 140 milioni di euro tra premi messi in palio per il sorteggio della sestina vincente e delle combinazioni con il numero SuperStar. ...

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione SuperEnalotto

Nell'attesa di conoscere i numeri vincenti concorso 15 all'Eurojackpot in diretta , ... Sul sito ufficiale del concessionario di gioco deleuropeo, sono indicate le varie ...La Campania va a ancora a segno grazie al. Nel concorso del 15 aprile due giocatori hanno centrato un "5" da 33.699,18 euro ...di euro che saranno messi in palio nella prossima...Tornano anche oggi le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto. Come di consueto vi suggeriremo quali sono i numeri che mancano dal maggior numero di estrazioni. Schedina SuperEnalotto (screenshot ...Il SuperEnalotto torna a regalare gioie in Italia. Con soli 10,50 euro ha portato a casa una vincita straordinaria.