(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Grazie a Enricoper lazza delle suesu Zaki. Il voto del Senato che impegna il Governo per il conferimento della cittadinanza italiana è un atto politico di assoluto rilievo, non scontato. Con quel voto il Parlamento italiano riafferma i diritti come fondamento inderogabile dell’azione della nostra Repubblica e del nostro Governo”. Così in una nota il Senatore Francesco, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato in Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Egitto: Verducci, 'grazie a Letta per parole nette su Zaki'... -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Verducci

... la quale, al fine di rendere più agevole ed efficace l'azione diplomatica con l', ha votato favorevolmente la mozione presentata in Senato da Francesco, che concede la cittadinanza ......italiana e ad assumere altre iniziative sulla vicenda e sul rispetto dei diritti umani in" ...e pressante del Senato della Repubblica" scrive in una nota il senatore Pd Francesco. "Sono ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Grazie a Enrico Letta per la nettezza delle sue parole su Zaki. Il voto del Senato che impegna il Governo per il conferimento della cittadinanza italiana è un atto politic ...“Quella su Patrick Zaky è un’iniziativa parlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento”. Ha risposto così il premier Mario Draghi , durante la conferenza di oggi a Palazzo Chigi, a chi gli ...