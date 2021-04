Advertising

ilfoglio_it : Bellanova boccia le politiche di Emiliano e dell’assessore alla Salute Lopalco e chiede al ministro Speranza di far… - Vehnel : RT @MediasetTgcom24: Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' #Coronavirus - MatteoFollesa77 : a sto coglione gli è stato spiegato che Draghi sta facendo e dicendo quello che #Salvini e la #Lega dicono da un be… - martyla77 : RT @larenait: Prima Pagina di sabato 17 aprile 2021 #Larenaoggi - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boccia

'Se Draghi ha fatto questa scelta vuol dire che è evidente che ci sono i numeri per riaprire. Ci fidiamo del premier'. Lo ha detto Francesco, dirigente del Pd, aggiungendo: 'Tutti saremo felici con le riaperture complete, ma ci deve essere la garanzia che nessuno venga più ricoverato in terapia intensiva'. E su Salvini: 'Non ha ......dal 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021 di Natascia Ronchetti Il carrozzone La Corte dei conti...Oggi l'addio " L'ultimo saluto costerà ai contribuenti meno del previsto grazie al. Eppure il ..."Se Draghi ha fatto questa scelta vuol dire che è evidente che ci sono i numeri per riaprire. Ci fidiamo del premier". Lo ha detto Francesco Boccia, dirigente del Pd, aggiungendo: "Tutti saremo felici ...Non ci sarà accordo, almeno al primo turno a Torino, fra i due partiti che a livello nazionale puntano a costruire un'alleanza ...