Bari, minorenne scippa un'anziana e la scaraventa per terra. Lei sbatte la testa e finisce in ospedale (Di sabato 17 aprile 2021) L'ha vista. Seguita. Avvicinata e aggredita alle spalle con violenza e rapidità. Un minorenne scippa un'anziana e si sfiora la tragedia: la signora sbatte la testa per terra e finisce in ospedale. Dramma evitato per un soffio, dunque, a Modugno, in provincia di Bari: esattamente nella centrale via Imbriani. La vittima, infatti, sorpresa alle spalle ha provato a opporre resistenza al giovane che tentava di borseggiarla ma, proprio resistere agganciandosi alla borsa, ha fatto sì che la donna cadesse, sbattendo violentemente la testa per terra. E finisce in ospedale… Alla fine lo scippatore è riuscito a scappare con il bottino.

