Alessandro Cavallo diventa James Bond e conquista il pubblico (VIDEO) (Di sabato 17 aprile 2021) Alessandro Cavallo è James Bond ad Amici Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata di Amici. Siamo giunti a quasi metà del percorso e i ragazzi sanno che uno di loro dovrà uscire settimana dopo settimana. Nel corso della prima manche ha vinto la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 17 aprile 2021)ad Amici Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata di Amici. Siamo giunti a quasi metà del percorso e i ragazzi sanno che uno di loro dovrà uscire settimana dopo settimana. Nel corso della prima manche ha vinto la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

nottrjxie : RT @AnimadiSascha: THIS IS ALESSANDRO CAVALLO? 'un grandissimo ballerino' -Emanuele Filiberto di Savoia #Amici20 #Amici2020 #ameamici20 ht… - pillowtalkxzay : RT @AnimadiSascha: THIS IS ALESSANDRO CAVALLO? 'un grandissimo ballerino' -Emanuele Filiberto di Savoia #Amici20 #Amici2020 #ameamici20 ht… - luxcookies : il modo in cui amici maria la mediaset silvio devono fallire miseramente se alessandro cavallo non vince la categor… - Beatricehorse_ : RT @AnimadiSascha: THIS IS ALESSANDRO CAVALLO? 'un grandissimo ballerino' -Emanuele Filiberto di Savoia #Amici20 #Amici2020 #ameamici20 ht… - lesfoliesbaek : RT @AnimadiSascha: THIS IS ALESSANDRO CAVALLO? 'un grandissimo ballerino' -Emanuele Filiberto di Savoia #Amici20 #Amici2020 #ameamici20 ht… -