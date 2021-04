Via libera al pubblico negli stadi, 1.000 nelle regioni gialle (Di sabato 17 aprile 2021) Dall'1 di maggio torna il pubblico negli stadi. Lo ha deciso il governo che ha dato disco verde agli spettatori negli impianti delle regioni in zona gialla. In stadi all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori (e al chiuso fino a un massimo di 500) per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP.Gli impianti più piccoli invece potranno ammettere pubblico fino al 25% della loro capienza. Questo via libera sblocca il pubblico agli Internazionali di tennis in programma a Roma dal 9 al 16 maggio: mille persone al Centrale e mille al Pietrangeli. Mentre saranno 500 i tifosi attesi a Verona per le SuperFinals di volley. Il tutto, sia chiaro, a patto che le regioni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 aprile 2021) Dall'1 di maggio torna il. Lo ha deciso il governo che ha dato disco verde agli spettatoriimpianti dellein zona gialla. Inall'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori (e al chiuso fino a un massimo di 500) per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP.Gli impianti più piccoli invece potranno ammetterefino al 25% della loro capienza. Questo viasblocca ilagli Internazionali di tennis in programma a Roma dal 9 al 16 maggio: mille persone al Centrale e mille al Pietrangeli. Mentre saranno 500 i tifosi attesi a Verona per le SuperFinals di volley. Il tutto, sia chiaro, a patto che le...

Advertising

ettore_licheri : Via libera del #consigliodeiministri ad un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Dobbiamo fare presto, ser… - MediasetTgcom24 : Dal 26 aprile l'Italia riapre: torna la zona gialla, via libera a spettacoli e ristoranti anche di sera ma all'aper… - SimoneCosimi : Alla fine, per spostarsi fra regioni non gialle, il governo ha deciso quanto immaginavo settimane fa - oltre allo s… - SmorfiaDigitale : Covid, ecco le tappe per le 'riaperture' Via libera al 'pass' per chi vaccinato - zazoomblog : Spostamenti dal 26 aprile via libera tra regioni in zona gialla. Pass se colori diversi - #Spostamenti #aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Vaccini Italia: a che punto siamo? Il report in Pdf regione per regione E tra pochi giorni potrebbe giungere il via libera dell'Ema per Johnson&Johnson. Che se anche fosse 'limitato' a certe fasce d'età, essendo monodose, darebbe un contributo importante alla campagna. ...

Trento, approvazione definitiva del piano guida per la destra Adige Via libera dal consiglio comunale alla variante del PRG per la riqualificazione dell'area ex Italcementi Credits

Banco Desio: assemblea approva bilancio. Via libera al pagamento di una parte del dividendo 2019 Utile netto pari a 23.895.085,43 euro da cui l’Assemblea ha deciso per la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e pari a E ...

26 aprile festa della liberazione: riaprono ristoranti, sport e musei Lecco (Lècch) - Alla fine sembra arrivare anche la liberazione dai lacci più stringenti delle misure anticovid: con qualche ottimismo il governo ha stilato il calendario della possibile ripartenza. Si ...

E tra pochi giorni potrebbe giungere ildell'Ema per Johnson&Johnson. Che se anche fosse 'limitato' a certe fasce d'età, essendo monodose, darebbe un contributo importante alla campagna. ...dal consiglio comunale alla variante del PRG per la riqualificazione dell'area ex Italcementi CreditsUtile netto pari a 23.895.085,43 euro da cui l’Assemblea ha deciso per la distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e pari a E ...Lecco (Lècch) - Alla fine sembra arrivare anche la liberazione dai lacci più stringenti delle misure anticovid: con qualche ottimismo il governo ha stilato il calendario della possibile ripartenza. Si ...