'Un rischio ragionato'. Draghi (accanto a Speranza) spiega la decisione della cabina di regia (Di venerdì 16 aprile 2021) Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo, la curva epidemica è in miglioramento. Esordisce così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa convocata per illustrare le ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 aprile 2021) Possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo, la curva epidemica è in miglioramento. Esordisce così il presidente del Consiglio Marionella conferenza stampa convocata per illustrare le ...

Ultime Notizie dalla rete : rischio ragionato Riaperture, Galli: 'Rischio calcolato? Calcolato male' Il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha parlato di 'rischio ragionato'. Galli, evidentemente, non condivide.

Coronavirus, Letta 'Su riaperture decisione unanime' "Il presidente ha parlato di rischio ragionato e questo rischio possiamo correrlo insieme se i comportamenti di tutti saranno responsabili", continua Letta. "È importante che si cominci con le scuole ...

Zona Gialla, dal 26 aprile si riapre La zona gialla è stata annunciata dal 26 aprile, le scuole riapriranno in presenza al 100% sia per la zona gialla che per la zona arancione. Queste ...

SI RIAPRE DAL 26, DRAGHI: “Si può guardare al futuro con fiducia e prudente ottimismo”. Lo afferma in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando del programma di ...

