Sei un docente? Iscriviti ad Apple Teacher e ottieni l’accesso gratuito ai webinar di Pearson e C&C (Di venerdì 16 aprile 2021) Con l’iscrizione al programma di aggiornamento professionale Apple Teacher, C&C, Apple Authorised Education Specialist, offre l’accesso gratuito ai webinar di Pearson e codici sconto per gli acquisti. La piattaforma di autoformazione è stata creata per aiutare i docenti a sfruttare tutto il potenziale di iPad e Mac nell’insegnamento e nell’apprendimento quotidiano, in presenza o a L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Con l’iscrizione al programma di aggiornamento professionale, C&C,Authorised Education Specialist, offreaidie codici sconto per gli acquisti. La piattaforma di autoformazione è stata creata per aiutare i docenti a sfruttare tutto il potenziale di iPad e Mac nell’insegnamento e nell’apprendimento quotidiano, in presenza o a L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sei un docente? Iscriviti ad Apple Teacher e ottieni l’accesso gratuito ai webinar di Pearson e C&C - mmicmacm : @EnricoLetta @campsoscar @openarms_fund Si vede proprio che sei uno preoccupato, soprattutto per i problemi degli i… - 50special_50 : @bigpulce X la seconda sei già docente in materia ?? - BFMEETING : #KinoClub: una sezione gratuita di film e incontri con gli autori per far avvicinare i più giovani al cinema d’auto… - A54ferraresi : @Marco_dreams Corso di Geometria il docente scrive matrici a11, a12...si spalanca la porta dell'aula entra una donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei docente Dall'Umbria il contributo a "Custodire le nostre terre": convegno Cei ... ambiente e lavoro" con "sguardo più attento e profetico alla custodia del Creato a sei anni dalla ... gesuita, docente della Pontificia Università Gregoriana; "Ambiente e salute: dalla genetica all'...

25 minuti, non di più (Concorso straordinario) ...ad umiliarmi e soprattutto non capisco come si possa umiliare in questo modo il corpo docente. Il ... Un concorso fatto di 6 prove da svolgere in due ore e mezza! 150 minuti, diviso sei, 25 minuti a ...

Scuola, Pacifico (Anief): “Per la mobilità solo 1 domanda su 10 sarà accolta, pronti a ricorso” “Molti lavoratori della scuola chiedono di potersi trasferire per poter ricongiungersi ai familiari dopo anni di precariato e dopo essere stati immessi in ruolo in una regione differente dalla propria ...

Organici 2021/2022, entro l’ultima decade di maggio saranno definiti La definizione degli organici è tra gli atti più importanti per il regolare avvio dell'anno scolastico. A fine di maggio saranno definiti ...

... ambiente e lavoro" con "sguardo più attento e profetico alla custodia del Creato aanni dalla ... gesuita,della Pontificia Università Gregoriana; "Ambiente e salute: dalla genetica all'......ad umiliarmi e soprattutto non capisco come si possa umiliare in questo modo il corpo. Il ... Un concorso fatto di 6 prove da svolgere in due ore e mezza! 150 minuti, diviso, 25 minuti a ...“Molti lavoratori della scuola chiedono di potersi trasferire per poter ricongiungersi ai familiari dopo anni di precariato e dopo essere stati immessi in ruolo in una regione differente dalla propria ...La definizione degli organici è tra gli atti più importanti per il regolare avvio dell'anno scolastico. A fine di maggio saranno definiti ...