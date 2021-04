Roma, Cassano sbotta: “Fonseca sta facendo un miracolo. La piazza è destabilizzante” (Di venerdì 16 aprile 2021) “La piazza di Roma è destabilizzante. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci che sono uscite. Roma è una piazza particolare, devi leccare il culo per sopravvivere. Fra 9 anni, 9 mesi o 9 giorni ci sarà sempre la stessa situazione. Non cambia e non cambierà nulla, anche se dovesse venire Guardiola”. Questa una parte dell’intervento di Antonio Cassano, ex Roma, sul momento della squadra giallorossa, approdata in semifinale di Europa League. Nel corso della Bobo TV, Adani ha mostrato un intervento del 2012 di Luis Enrique – all’epoca tecnico giallorosso – ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Ladistaunin Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci che sono uscite.è unaparticolare, devi leccare il culo per sopravvivere. Fra 9 anni, 9 mesi o 9 giorni ci sarà sempre la stessa situazione. Non cambia e non cambierà nulla, anche se dovesse venire Guardiola”. Questa una parte dell’intervento di Antonio, ex, sul momento della squadra giallorossa, approdata in semifinale di Europa League. Nel corso della Bobo TV, Adani ha mostrato un intervento del 2012 di Luis Enrique – all’epoca tecnico giallorosso – ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cassano Roma - Sassuolo Under 18 2 - 0: il tabellino e le dichiarazioni di mister Pensalfini Il tabellino di Roma - Sassuolo Under 18 ROMA - SASSUOLO 2 - 0 Reti : Cassano rig. 68 (R), Di Bartolo 75 (R) ROMA : Berti, Ludovici (dal 90 Gante), Rocchetti (dal 78 Volpato), Dicorato (dal 90 ...

Roma in semifinale: Fonseca ora merita il rinnovo di contratto? - SONDAGGIO 'Non so se sarò l'allenatore della Roma il prossimo anno. Sicuramente lo sarò domenica nel match ... Sono molti gli endorsement pubblici ricevuti da Fonseca, ultimo quello di Cassano : 'Io me lo terrei ...

Cassano spara a zero sulla Roma: “Devi leccare i culi, neanche Guardiola...” Antonio Cassano spara a zero sulla Roma. L'ex fantasista giallorosso si è scagliato contro la piazza e la società capitolina, rea di non aver mai difeso il tecnico Fonseca.

