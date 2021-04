Nocera Superiore | dimezzata presenza stazione mobile Carabinieri

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –delladeiridotta da sei a tre giorni. L’associazione Legalità e Trasparenza lancia l’allarme: “All’indomani della perdita delladeidi– afferma il presidente Raffaella Ferrentino – era stata garantita almeno unain città, attiva tutti i giorni feriali dalle 8 alle ore 13.30 in piazzetta E. Filauro, nei pressi della caserma da poco dismessa. A causa dell’aumento di casi di furti e violenza, l’associazione Legalità e Trasparenza chiedeva un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio per garantire, oltre la sicurezza pubblica, anche la ...

. All'indomani della perdita della stazione dei carabinieri diera stata garantita almeno una stazione mobile in città, attiva tutti i giorni feriali dalle 8 alle ore ...Nell'Agro Sarnese nocerino è Pagani la città con più positivi 18, 13 ad Angri eInferiore, 11 a Scafati, 7 a Sarno, 4 a. Tra i piccoli comuni dell'Agro è Sant'Egidio del Monte ...Procedono spediti i lavori sulle strade di Nocera Superiore: previsto il via degli interventi su Portaromana. Il dispositivo stradale ...Stampa Dopo corso Matteotti, via della Libertà, via S.Maria delle Grazie e via Petrosino, l’impresa sarà su Portaromana in prosecuzione degl’interventi già eseguiti e di quelli a farsi nelle prossime ...