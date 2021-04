Maggio | verso le riaperture | per voi poi chiuderemo ancora?

Advertising

sbonaccini : ?? Vaccinazioni: si parte con i 60enni Dal 26 aprile prenotazioni 65-69enni, dal 10 maggio 60-64enni, e somministraz… - infoitinterno : Riaperture, governo e Regioni cercano l’accordo: verso la ripartenza il 3 maggio - wxlcometmyworld : @4taeC sii, qui dicono verso metà maggio ma se anche i bitti fanno cb lo stesso periodo ho paura che manco stavolta avremo la first win ???? - angiuoniluigi : RT @fanpage: #riaperture, governo e Regioni cercano l’accordo: verso la ripartenza il 3 maggio - fanpage : #riaperture, governo e Regioni cercano l’accordo: verso la ripartenza il 3 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio verso

...(che non ha escluso di poter essere tra i protagonisti del prossimo Concertone del Primo) ha ... Sono un grande nostalgico del passato e un sognatoreil futuro, ma non vivo il presente". A ...... hanno deciso di rinviare la Carovana nell'arco temporale tra finee il mese di giugno, ...dell'iniziativa senza abbandonare l'intento di manifestare fisicamente la nostra indignazioneil ...Come ogni venerdì anche oggi c’è l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che annuncerà i nuovi colori delle Regioni: questa volta però sono solo in due a cambiare colore. Si tratta dell ...Sospesi i voli per la Sicilia: per Palermo si riparte il 30 aprile, per Catania il 28 maggio. Il 2 giugno primo decollo per Monaco ...