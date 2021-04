Luca Barbareschi «In barba a tutto» | su Rai3 il suo late show contro il virus del politicamente corretto

(Di venerdì 16 aprile 2021)ritorna in tv da protagonista con un progetto a metà tra ile l’approfondimento culturale. Volutamente in diretta. “Era una prerogativa per me. Volevo il brivido, il rischio” ha confidato lo stesso attore presentando stamane il suo nuovo programma in onda suda lunedì 19 aprile alle 23.15: “In“. Titolo che preannuncia la volontà di proporre un racconto alternativo,ile la banalità di certe argomentazioni (intenzione allettante, staremo a vedere). Ogni puntata proporrà tre temi e per ogni tema un ospite. Lovedrà ogni volta la ...

"Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio ogni tanto l'artista, il mio mestiere, mi deprimo". Descrive così,, il suo ritorno in tv con 'In barba a tutto': otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l'attore e regista, con interviste in diretta, si propone di ..."Oggi Rai3 viaggia molto bene in termini di ascolto " ha sottolineato il direttore di Rai3 Franco Di Mare - grazie al fatto di guardare avanti senza paraocchi, così come, che di ...Luca Barbareschi ritorna in tv da protagonista con un progetto a metà tra il late show e l’approfondimento culturale. Volutamente in diretta. “Era una prerogativa per me. Volevo il brivido, il rischio ...Ha voluto la diretta "per provare ancora un brivido", promette un talk contro la banalità e il politically correct "il tumore nella mentalità occidentale". Luca Barbareschi approda da lunedì 19 aprile ...