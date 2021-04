L'Isola degli infortunati, fatti fuori anche Elisa Isoardi e Brando Giorgi (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo abbandoni, ritiri e infortuni meno gravi, in un colpo solo l'Isola dei famosi ha perso due grandi protagonisti dell'edizione per infortunio: Elisa Isoardi e Brando Giorgi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo abbandoni, ritiri e infortuni meno gravi, in un colpo solo l'dei famosi ha perso due grandi protagonisti dell'edizione per infortunio:

Ultime Notizie dalla rete : Isola degli Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi sull'addio di Elisa Isoardi: "L'Isola perde una leader" (VIDEO) Stiamo parlando di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi , che sono stati costretti ad abbandonare il gioco per sottoporsi a degli accertamenti medici in Italia . Elisa Isoardi lascia l'Isola dei Famosi, la ...

Liotti stacca Ilary. Roma sul podio, Del Debbio batte Formigli - Calano le ammiraglie, va forte Tv8, ma senza clamorosi cambiamenti degli equilibri. Vince la fiction di Rai1 davanti a L'Isola dei famosi, con l'Europa League sul podio. Il film di Italia1 batte ...

Ascolti Isola dei Famosi 2021, nona puntata del 15 aprile: record negativo stagionale, ecco i dati auditel che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia-campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e ...

Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi sull'addio di Elisa Isoardi: "L'Isola perde una leader" (VIDEO) L'opinionista Tommaso commenta l'addio di Elisa Isoardi, la leader dell'Isola dei Famosi. La nona puntata dell'Isola dei Famosi ha visto l'uscita di scena di due amatissimi concorrenti del reality. St ...

